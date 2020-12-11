تراند اليوم : رياضة ودايت قاسي لـ لاميتا فرنجية بعد ولادتها – إتفرج

يبدو أن اللبنانية لاميتا فرنجية استعادت رشاقتها سريعا بعد الإنجاب.

شاركت لاميتا جمهورها بصور لها مع مولودها الجديد وظهرت ولم تكتسب أي وزن زائد نتيجة فترة الحمل والولادة.

كانت لاميتا تشارك جمهورها بصورها خلال فترة الحمل والتي ظهرت فيها رشيقة كعادتها.

يذكر أن لاميتا فرنجية احتفلت بزفافها في نهاية عام 2014 من رجل لبناني، في حفل سري بعيدا عن أعين الإعلام، لتكشف في وقت لاحق عن صور زفافها.

ورُزقت لاميتا فرنجية في شهر أغسطس 2015 بطفلها الأول، الذي أطلقت عليه اسم “جستن”.

واشتهرت لاميتا فرنجية منذ مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان في عام 2005، وكانت أول بطولة سينمائية لها أمام الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، وشاركت بعدها في عدد من الأفلام مثل “محترم إلا ربع”، و”365 يوم سعادة”، و”أنا بضيع يا وديع”، وفي مسلسل “مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة” مع النجم محمد هنيدي.



