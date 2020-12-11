تراند اليوم : تامر حسني بيقلد مصطفي قمر في صوته – إتفرج

شارك الفنان تامر حسني جمهوره بفيديو طريف جمعه بالفنان مصطفى قمر.

ظهر تامر في الفيديو الذي نشره عبر حسابه على Instagram يقوم بتقليد طريقة مصطفى قمر في الغناء، مع إعجاب قمر به.

وكتب تامر تعقيبا على الفيديو: “القمر اللي دوخني وراه في حفلاته زمان وعقبال حفلاتنا مع بعض”.

وعلى صعيد آخر قرر تامر حسني بشكل نهائي عدم طرح فيلمه الجديد “مش أنا” في دور السينما إلا بعد أن تعود دور العرض للعمل بشكل كامل وليس 50% من طاقتها كما هو الحال الأن، ولم يحدد تامر حسني موعدًا محددًا لطرح الفيلم إلا بعد تحقق هذا الشرط.

فيلم “مش أنا” تدور أحداثه حول حالة نفسية ما تصيب “حسن”، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.