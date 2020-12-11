ناصر القصبي: “تخيّل لو قدّم لك أحد الفطور في مجرفه!”

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر الفنان السعودي ناصر القصبي صورة لطعام الفطور الذي تناوله في أحد المطاعم، وقدم له بطريقة يبدو أنها لم تعجبه، اذا قدمت الوجبة في صحن على هيئة مجرفة أو رفش الذي يستخدم في الزراعة، الامر الذي جعل القصبي يعبر عن عدم إعجابه بطريقة التقديم بأسلوب ساخر قائلاً: “فطرت اليوم في مطعم قدم لي الطبق في مجرفه قلت له (وأنا أتميلح)، “واو هاو نايس”. تخيل لو عزمك أحد وقدّم لك الفطور في مجرفه!”.

وأيّد كثير من المتابعين القصبي في عدم إعجابه بطريقة التقديم، معتبرين استخدام المجرفة للتقديم أمراً غير لائق.

من جهة اخرى سيطل القصبي على الجمهور في رمضان المقبل، في عمل كوميدي يعرض بعد الافطار على شاشة “أم بي سي”، ويشاركه في العمل حبيب الحبيب وإلهام وراشد الشمراني.