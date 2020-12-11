“رحلت بسلام”.. وفاة الممثلة البريطانية باربرا وندسور عن 83 عامًا

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم، نقلاً عن بيان أصدره زوج الممثلة البريطانية باربرا وندسور، إنّ الممثلة التي اشتهرت بدور بيغي ميتشل في مسلسل “إيست إندرز” توفيت عن عمر ناهز 83 عاماً.

وقال سكوت ميتشيل، زوج وندسور، في بيان: “ببالغ الحزن يمكنني تأكيد أن زوجتي العزيزة باربرا توفيت في الساعة 8.35 مساء الخميس 10 كانون الأول في دار رعاية بلندن”.

وتابع قائلاً: “وفاتها ناجمة عن معاناتها من مرض الزهايمر/خرف الشيخوخة ورحلت باربارا في النهاية بسلام وأمضيت الأيام السبعة الماضية بجوارها”.

وجرى تشخيص إصابة وندسور بالمرض في 2014 وانتقلت للعيش في دار للرعاية هذا العام.

وظهرت لأول مرة في دور بيغي ميتشل في المسلسل عام 1994 وتوقفت عن العمل في المسلسل لدواعٍ صحية عام 2003 قبل أن تعود له في 2005.

وتركت وندسور المسلسل المستمر منذ فترة طويلة في 2009 قائلةً إنّها تريد أن تمضي وقتاً أطول مع زوجها الذي تزوجته عام 2000.

وقبل مسلسل إيست إندرز، اشتهرت وندسور في الغالب كممثلة كوميدية.

وكان أول ظهور لها كممثلة في فيلم “ذا بلز أوف سانت ترينيان” (أجراس سانت ترينيان) عام 1954.