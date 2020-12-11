محمد المجذوب يحتفي بنجاح “الحب الحب”.. هذا ما حققه في أيام!

متابعة بتجــــــــــــرد: يحصد النجم السوري محمد المجذوب في الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “الحب الحب”، التي طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب عبر الفضائيات العربية وقناته الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وحقق كليب الأغنية أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط على إصداره على “يوتيوب”، متصدّرًا المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في لبنان وعدد من البلدان العربية.

وفي هذه المناسبة وجّه المجذوب رسالة شكر إلى الجمهور، فنشر صورة من كواليس الكليب وأرفق بتعليق جاء فيه: “شكراً إلكن ولدعمكن.. الحب الحب وصلت 5 مليون مشاهدة!”.

“الحبّ الحبّ” أغنية إيقاعيّة رومنسيّة يتوجّه من خلالها محمّد المجذوب إلى الحبيبة مُعبّراً لها عن حبّه الكبير وإحساسه الصادق ومُترجماً بأجمل الكلمات عنوان العمل.

الأغنية من كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع فادي جيجي، وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المُخرج كفاح بلّاني الذي تعاون معه محمّد للمرّة الأولى.