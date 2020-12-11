الحكم بالسجن 10 سنوات على أنجلينا جولي الإيرانية

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"الخليج 365" من بيروت: قضت محكمة إيرانية، اليوم الجمعة، بالسجن 10 سنوات ضد نجمة موقع إنستغرام الإيرانية، فاطمة خويشوند، المعروفة بـ "سحر تبر".

وأفادت وكالة "ركنا" الإيرانية، بأن "الفتاة سحر تبر التي جرى اعتقالها في أكتوبر 2019، وتبلغ من العمر 22 عامًا، جرى الحكم عليها بالسجن 10 سنوات"، مضيفة أن "سحر تبر تأمل في الحصول على عفو من خلال الاحتجاج على حكم المحكمة".

وقالت تبر: "وجهت إلي أربع تهم وبرئت من تهمتين، ولا أريد التعليق على الاتهامات لأنني أتمنى العفو"، مضيفة أن "القاضي حكم علي بالسجن 10 سنوات، بالطبع كان الحكم قابلًا للاستئناف واعترضت عليه".

وقالت إنها كانت الطفلة الوحيدة في عائلة غير مكتملة، حيث انفصل والداها عندما كانت صغيرة. وكانت تحلم بأن تصبح مشهورة طول حياتها، ولكنها لم تكن تعرف كيف تحقق ذلك. ثم لاحظت أن الأشياء المبتذلة والغريبة غالباً ما تكتسب الكثير من الإعجابات، وانطلاقا من هنا تعلمت الفوتوشوب والمكياج لإنتاج صورة لها تشبه إلى حد كبير النجمة العالمية أنجيلينا جولي، وأصبحت جولي الإيرانية.