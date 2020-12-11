تايلور سويفت تفاجيء جمهورها بألبوم Evermore

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت المغنية الأميركية تايلور سويفت، أمس الخميس، عن إطلاق البوم جديد، في خطوة شكلت مفاجأة لجمهورها لأنه الثاني لها هذا العام تفصله أشهر قليلة عن البومها الأخير «فولكلور» الذي طرحته في يوليو المنصرم.

تحمل الأسطوانة الجديدة عنوان Evermore، صدرت بدون حملة ترويج مسبق، وهي تعتبر التاسعة لسويفت التي تحتفل الأحد بعيدها مولدها الحادي والثلاثين.

وفي تغريدة لها على تويتر قالت المغنية الشابة لمتابعيها: "ليس لدي فكرة عما سيحدث بعد ذلك. ليس لدي أي فكرة عن الكثير من الأشياء هذه الأيام ولذا فقد تمسكت بالشيء الوحيد الذي يبقيني على اتصال بكم جميعًا. هذا الشيء كان وسيظل دائمًا "الموسيقى". وليستمر إلى الأبد. البوم Evermore في الأسواق الآن"

وفي تغريدة أخرى قالت سويفت: «منذ أن كنت في الثالثة عشرة، كنت أتطلع إلى أن أبلغ الحادية والثلاثين، لأنه الرقم الذي ينطوي على دلالة بالنسبة إليّ ولكن مقلوباً. لهذا السبب شئت أن أقدّم لكم هذه المفاجأة».



وإستمرت المغنية الأميركية بالترويج لألبومها الجديد بسلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر الذي يتابعها عليه حوالي 88 مليون شخص. بالإضافة الى بقية وسائل التواصل الإجتماعي التابعة لها.

وفي تبرير لطرح البوم جديد في هذه الفترة الزمنية القصيرة قالت: "لم نستطع التوقف عن الكتابة" بعد إصدار "فولكلور".

البوم Evermore يتضمن 15 أغنية في النسخة العادية منه، في حين أن النسخة «الفاخرة» تشمل أغنيتين إضافيتين.

إلى جانب دويتو مع كلّ من فرقتي The National و«بون أيفر»، أشركت سويفت كذلك في إحدى أغنيات الأسطوانة الجديدة فرقة «هايم» النسائية.

وطرحت قبل ساعات فيديو مصور لأغنية Willow أما بقية الأغاني فصدرت مرفقة بفيديو كلمات "Lyrics Video".