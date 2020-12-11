شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف فى مهرجان القاهرة السينمائى هذا العام بحصيلة 3 فساتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت الفنانة رانيا يوسف لتصبح حديث رواد السوشيال ميديا مرة أخرى بعد حضورها بعض فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى اختتم أمس الخميس بحفل في دار الأوبرا المصرية، حيث تصدرت ترند جوجل والسوشيال ميديا من جديد بعد ظهورها بفستان جريء كعادتها على السجادة الحمراء لحفل الختام.



رانيا يوسف من حفل ختام مهرجان القاهرة

ورغم غياب رانيا يوسف عن حضور حفل افتتاح المهرجان والأيام الأولى من الفعاليات بسبب انشغالها بتصوير دورها في مسلسل "اللعبة 2"، إلا أنها حضرت الثلاثة أيام الأخيرة للمهرجان، حيث كان الظهور الأول لها في عرض الفيلم المصرى "عنها" للمخرج إسلام العزازى وظهرت على السجادة الحمراء بفستان جرىء باللون الأزرق.



رانيا يوسف

وحضرت رانيا يوسف في اليوم التالى الأربعاء عرض الفيلم البريطاني "التيه - limbo"" للمخرج بن شاروك وبطولة الفنان المصرى أمير المصري، وظهرت بفستان أسود قطيفة استعرضته أمام مصورى السجادة الحمراء للمهرجان، لتكون حصيلة ظهور رانيا يوسف في دورة هذا العام 3 مرات بـ 3 فساتين مختلفة.



رانيا يوسف فى عرض فيلم التيه

وتشارك رانيا يوسف بظهور خاصة في مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا.



رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف



الفنانة رانيا يوسف



رانيا يوسف



رانيا يوسف فى عرض الفيلم المصرى عنها



رانيا يوسف



رانيا يوسف



الفنانة رانيا يوسف