شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تحتفل بعقد قرانها على سالم هيكل فى أجواء عائلية " صور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة بشرى بعقد قرانها على سالم هيكل، فى أجواء عائلية، حيث حضر عقد القران والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل، حيث قرر الزوجان اقتصار الحفل على عائلتهما نظرا للإجراءات الاحترازية بسبب أعراض فيروس كورونا.

وكان سالم هيكل قد قدم خاتم الخطوبة لبشرى فى مفاجأة سارة، أثناء ختام مهرجان الجونة الماضى، وسط عدد كبير من الفنانين، وعلى رأسهم خالد الصاوى، وبوسى شلبى، وعدد كبير من النجوم.

سالم هيكل هو صديق بشرى منذ 24 عاما، حيث كانا أصدقاء عائلة، وكان قد وقع سالم فى حب بشرى منذ أن كانا صغارا، حسب قوله فى تصريح مقتضب لـ الخليج 365.

يشار إلى أن بشرى، تصور حاليا مسلسل " الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويشارك فى بطولته كل من إنجى المقدم، وإياد نصار، وأحمد حلاوة ، وعدد كبير من الفنانين، تأليف هانى سرحان، اخراج بيتر ميمى، انتاج سينرجى.