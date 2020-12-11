شكرا لقرائتكم خبر عن النجم أمير المصرى ضيف تليفزيون الخليج 365 بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الفنان المصري العالمي أمير المصرى ضيفا على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل علي الكشوطي، حيث يتحدث عن فوز فيلمه البريطاني limbo بـ 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42.

علي الكشوطي

أمير المصري مع علي الكشوطي

أمير المصري مع علي الكشوطي

أمير المصري

واحتفل الخليج 365 بفوز فيلم أمير المصري بـ 3 جوائز، فيما دخل اسم اسمه صباح اليوم الجمعة في قائمة الأكثر بحثاً على جوجل "تريند" بعد فوز فيلمه البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بثلاثة جوائز في منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، التى تم إعلان جوائزها أمس الخميس فى حفل الختام، حيث حصد جائزة أفضل فيلم، وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى، كما فاز بجائزة الاتحاد الدولى للنقاد "فيبريسى".

وعرض فيلم "التيه - limbo" للمرة الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مهرجان القاهرة، وتدور أحداثه حول "عمــر" عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه.

أمير المصري مع علي الكشوطي

أمير المصري مع علي الكشوطي

أمير المصري مع علي الكشوطي

أمير المصري مع علي الكشوطي

ورغــم جديــة موضوعــه وتناولــه قضيتــه بعمــق، لا يخلــو هــذا الفيلــم البديــع والمختلــف مــن لمحــات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانــا الدمــوع.

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية، المخرج والسيناريست الروسي الكبير ألكسندر سوكوروف، الذي يعد أحد أبرز المخرجين المعاصرين في روسيا. فيما شارك في عضويتها المخرج والكاتب البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي المصري جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكية نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.