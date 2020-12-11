شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد عبده يسجل 100 أغنية بتقنية الهولو جرام لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية المستشار تركى آل الشيخ، عن بداية تسجيل 15 أغنية من أصل 100 أغنية بتقنية الهولوجرام للفنان محمد عبده، يوم الاثنين المقبل الموافق 14 ديسمبر الجارى.

وكتب رئيس هيئة الترفيه عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "‏يوم الاثنين القادم 14 ديسمبر سأحضر بروفة 15 أغنية من الـ100 أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوجرام كأول فنان في العالم تؤرشف أعماله بهذه الطريقة، وهذا العدد".

يذكر أن الفنان الكبير محمد عبده قد طرح قصيدة جديدة بعنوان "أكتب لها حرف" وهو التعاون الذي يجمعه بالموسيقار الدكتور طلال والشاعر بدر بن عبدالمحسن، وتوزيع موسيقي سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر.

والقصيدة يقدمها محمد عبده من خلال لحن يحمل نغمات موسيقية طربية مملوءة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية.

أكتب لها حرف وأشطب على حرف

فوق الورق دمعي ودمي على الظرف

خلصت أنا أوراقي أكتب لها حرف

وتو الوله باقي وأشطب على حرف

قصيدة "أكتب لها حرف" يقدمها محمد عبده من خلال لحن يحمل نغمات موسيقية طربية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي ، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية ، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي ، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بإمتياز