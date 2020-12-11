شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فنانين بينهم أجنبى جسدوا شخصية المشير عبد الحكيم عامر.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المشير عبد الحكيم عامر واحدا من أهم الشخصيات السياسية والعسكرية التى مرت على التاريخ المصرى الحديث، حيث لا يُنسى دوره فى ثورة يوليو 1952، كما أنه تولى العديد من المناصب السياسية المهمة، ولهذا برزت شخصيته فى العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية خاصة التاريخية الذى يتم فيها ذكر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك لما كان له من تأثير كبير فى الحياة السياسية خلال هذه الحقبة، وخلال الأعمال الفنية التى تناولت شخصية عبد الحكيم عامر نجد العديد من الفنانين الذين قدموا دوره، و كان أبرزهم:

طارق الدسوقى

جسد دور المشير عبد الحكيم عامر خلال أحداث فيلم "ناصر 56" عام 1996، وقام الفنان أحمد زكى بدور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتناول الفيلم عدة شهور خلال حكم عبد الناصر وتأميم قناة السويس وهى من أهم إنجازاته السياسية.

هشام سليم

قدم شخصية عبد الحكيم عامر في فيلم "جمال عبد الناصر" عام 1999 بطولة خالد الصاوى في دور جمال عبد الناصر، والفيلم من تأليف وإخراج أيمن القوادرى، وتناول الفيلم حياة الزعيم الراحل كاملة منذ ولادته إلى تفجيره للثورة إلى هزيمة 1967 وخلافه مع عبد الحكيم عامر إلى موته المفأجئ 1970.

فكرى أباظة

جسد شخصية المشير في فيلم "أيام السادات" عام 2001، والذى قام ببطولته الراحل أحمد زكى بدور الرئيس محمد أنور السادات، وقام ممثل يدعو محمود الخولى بدور الرئيس جمال عبد الناصر.

طارق لطفى

أول الممثلين الذين جسدوا شخصية المشير في التليفزيون من خلال مسلسل "العندليب حكاية شعب" عام 2006 وهو عن قصة حياة الراحل عبد الحليم حافظ بطولة شادى شامل، ومجدى كامل هو من جسد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر.

أحمد صفوت

ثم يأتى أحمد صفوت ويجسد شخصية عامر فى مسلسل "ناصر" عام 2008 وقام ببطولته فى دور جمال عبد الناصر الفنان مجدى كامل، والمسلسل من تأليف يسرى الجندى.

باسم سمرة

أحد الفنانين الذين جسدوا شخصية المشير في مسلسل "صديق العمر" عام 2014 بطولة جمال سليمان الذى قدم دور جمال عبد الناصر و المسلسل عن فترة الستينات و علاقة الصداقة القوية التي ربطت بين المشير و الرئيس الراحل .

مصطفى عبد السلام

آخر من جسد دور عبد الحكيم عامر، واستعان به الكاتب وحيد حامد في مسلسل "الجماعة 2" عام 2016 لما لشخصية المشير من تأثير قوى في أحداث الحقبة التي تناولها العمل.

ثاو بانجليس

لم يقتصر تجسيد شخصية عبد الحكيم عامر على الوجوه المصرية فقط، ففى عام 1983 قدم شخصيته الممثل الأسترالى ثاو بانجليس ضمن أحداث الفيلم الأمريكي "سادات" و الذى تحدث عن سيرة السادات الذى قدم دوره الممثل لويس جوست جونيور.