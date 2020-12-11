بعد غضب الزمالكاوية واعتذار طارق الشيخ.. "أبلة فاهيتا" تحذف "القاضية ممكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حذف برنامج "لايف من الدوبلكس"، للدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، أغنية "القاضية ممكن"، التي غناها المطرب طارق الشيخ خلال حلوله ضيف حلقة أمس الخميس بالبرنامج، وتم نشرها عبر موقع "يوتيوب" الساعات الماضية.

الأغنية التي أثارت الجدل، ألفت كلماتها الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، على ألحان أغنية "كتاب حياتي"، وتقول كلماتها: "في الدقيقة الـ85 قفشة إزاى متساب، عالطاير وباليمين وعشنا ليلة عذاب، عذاب عذاب عذاب".

وأثارت كلمات الأغنية استياء جمهور الزمالك، وهاجموا المطرب وطالبوا نقيب الموسيقيين هاني شاكر بالتحقيق في الواقعة باعتبار أنه لا يجوز الاستهزاء والسخرية بهذه الطريقة، وهو ما دفع طارق الشيخ للاعتذار وإدارة البرنامج لحذف الأغنية.

وحل طارق الشيخ ضيفًا بحلقة أمس الخميس من برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي يُعرض في تمام الساعة الـ11 مساءً عبر قناة ON.