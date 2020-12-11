بعد تعرضه للهجوم من "الزمالكاوية".. طارق الشيخ: "منها لله فاهيتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

غنى المطرب الشعبي طارق الشيخ أغنية "القاضية ممكن"، التي ألفت كلماتها الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، خلال حلوله ضيفًا بحلقة أمس الخميس على برنامج "لايف من الدوبلكس".

وعلى ألحان "كتاب حياتي"، غنى طارق الشيخ الأغنية التي تقول كلماتها: "في الدقيقة الـ85 قفشة إزاي متساب، عالطاير وباليمين وعشنا ليلة عذاب، عذاب عذاب عذاب".

وتعرض طارق الشيخ للهجوم من قبل جماهير نادي الزمالك، وتداولها عدد كبير منهم، وطالبوا نقيب الموسيقيين هاني شاكر بالتحقيق في الواقعة باعتبار أنه لا يجوز الاستهزاء والسخرية بهذه الطريقة.

ومن جانبه، رد طارق الشيخ من خلال حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "صباح الخير إخوات وحبايب طارق الشيخ، للتوضيح أغنية القاضية اللي غنتها في برنامج أبلة فاهيتا منها لله كانت مفاجأة بالنسبالي ووقفت التصوير أكثر من 3 مرات أثناء تصوير الحلقة".

وأضاف: "لأني بنتمي لنادي الأبطال اللي بشجعه وبنتميله من طفولتي لحد الآن الزمالك في الدم، وهفضل لحد آخر نفس في عمري بنتمي لنادي الزمالك والموضوع مكنش أكثر من فكاهة".

واختتم كلامه: "أرجو تفهم الأمر بالصورة الصحيحة وبعتذر لأي حد تسببت ليه في انزعاج بدون قصد أرجو تفهم الموقف.. أخوكم طارق الشيخ".



