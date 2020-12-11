"الحرافيش".. ملحمة نجيب محفوظ التي قدمها المخرجون في أفلامهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الـ109 على ميلاد واحدًا من أهم وأعظم الأدباء الذين عرفهم العالم، الأديب الكبير نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

لنجيب محفوظ العديد من الروايات الخالدة مهما مر عليها الزمان، والتي تميزت بأن جميعها تدور أحداثها في مصر، وهو أيضًا أكثر روائي تحولت أعماله إلى السينما والتليفزيون.

ولكن تبقى ملحمة "الحرافيش"، هي أكثر الروايات التي تحولت إلى عدة أعمال فنية، فالرواية الشهيرة التي تحكي عشرة قصص لأجيال عائلة سكنت الحارة المصرية، أصبحت مادة دسمة ورائعة للسينما والتليفزيون.

ونستعرض في السطور التالية أبرز الأعمال التي أُخذت من رواية الحرافيش:

الحرافيش

فيلم الحرافيش إنتاج عام 1986، من بطولة محمود ياسين، صفية العمري، ممدوح عبدالعليم، ليلى علوي، صلاح قابيل، سوسن بدر، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.

المطارد

فيلم المطارد من إنتاج 1985، بطولة نور الشريف وتحية كاريوكا وسهير رمزي وأبو بكر عزت ومجدي وهبة، ومن إخراج سمير سيف.

شهد الملكة

فيلم "شهد الملكة"، من إنتاج عام 1985، بطولة نادية الجندي، فريد شوقي، حسين فهمي، سعيد صالح، ومن إخراج حسام الدين مصطفى.

الجوع

فيلم "الجوع"، من إنتاج عام 1986، بطولة الجوع سعاد حسني ومحمود عبدالعزيز، ويسرا، ومن إخراج علي بدرخان.

التوت والنبوت

فيلم "التوت والنبوت"، يعتمد على الحلقة الأخيرة من رواية الحرافيش لـ نجيب محفوظ، بطولة عزت العلايلي وحمدي غيث وأمينة رزق وتيسير فهمي ومحمود الجندي وسمير صبري وحسين الإمام ومني السعيد، ومن إخراج نيازي مصطفى.

مسلسل الحرافيش بأجزائه الثلاثة

السيرة العاشورية، مسلسل من إنتاج عام 1998، وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية للبطل الشعبي عاشور الناجي وأسرته، وقام ببطولته كل من نور الشريف وهشام سليم وإلهام شاهين.