محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الخميس 10 ديسمبر، فيلم الرسوم المتحركة "The Croods"، بعد تحقيقه 76 ألفًا و961 جنيهًا. واحتل المركز الثاني فيلم الرعب "Death Of Me" محققًا 51 ألفًا و871 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم " Legacy Of Lies"، والذي حقق 37 ألفًا و394 جنيهًا، وحصل على الترتيب الرابع فيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 35 ألفًا و296 جنيها. ذهب المركز الخامس لفيلم " You're Not Alone" وبلغ إيراده 30 ألفًا و217 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Hard kill"، بعد تحقيقه 15 ألفًا و952 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Honest thief" محققا 15 ألفا و136 جنيها. وجاء في المركز الثامن فيلم الجريمة "the call" محققًا 11 ألفا و678 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Tenet" وحقق 10 آلاف و565 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم الرعب الأمريكي "COME PLAY" بعد تحقيقه 9 آلاف و300 جنيه.

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الخميس.. "The Croods" الأول و"Death Of Me" في المركز الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.