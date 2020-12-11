فيديو| تامر حسني يقلد مصطفى قمر بأغنية "يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

ظهر الفنان تامر حسني، بمقطع فيديو، وهو يقلد الفنان مصطفى قمر بأغنيته "يا حبيبي".

ونشر تامر، الفيديو عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "القمر اللي دوخني وراه في حفلاته زمان وعقبال حفلاتنا مع بعض".

ورد مصطفى قمر، قائلاً: "حبيبي يا تمور يا عسل، والله ضحكنا من قلبنا، وبعدين أنا بفتخر بيك يا نجم النجوم يا تمور، أنت الغالي.. ربنا يسعدك في فنك وحياتك".

يذكر أن، تامر حسني، حضر مساء أمس الخميس، حفل زفاف الفنانة رنا سماحة وسامر أبو طالب، وقدم باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة خلال الحفل .

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