فتحي عبدالوهاب يواصل تصوير فزبيا

يواصل الفنان فتحي عبد الوهاب، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "فوبيا"، فى أول بطولة مطلقة له فى الدراما، وتتضمن المشاهد مطعما يتواجد فيه بجانب فتحي كل من الفنانين طارق عبد العزيز وأحمد صفوت.

ويجسد فتحى عبد الوهاب دورا مختلف وجديد وهو رجل غير متزن ويعاني من فوبيا، ويحاول استغلال منصبه لكى يصل

لتحقيق أحلامه.

يشار إلى أن مسلسل "فوبيا" بطولة فتحي عبد الوهاب، أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، ميريهان حسين، تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

يذكر ان يستعد الفنان فتحي عبد الوهاب للمشاركه فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "القاهرة كابول"للمخرج حسام علي، تأليف عبد

الرحيم كمال، ويشارك في بطولته كل من طارق لطفي، خالد الصاوي، سامح السيد، حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.

وتدور احداث "القاهرة كابول" حول ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التى تقع فى هذه المنطقة، فأن الإرهابى (طارق لطفي) الذى يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبد الوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).