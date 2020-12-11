غدًا.. سامح صفوت ضيف برنامج 8 الصبح علىdmc

يحل الفنان سامح صفوت الشهير بـ "سامح الشجيع" ضيف برنامج "8 الصبح"، صباح غدًا، السبت، والذي تقدمه الإعلامية داليا اشرف، يذاع عبر شبكة قنوات dmc.

من المقرر ان يتحدث "صفوت" خلال الحلقة عن اعماله الفنية ومنها كل من المسلسلات :

" يوميات ونيس، احنا الطلبة"، ويكشف عن كواليس فيلم خلي الدماغ صاحي وغيرها من الأعمال.

ويكشف الفنان سامح صفوت خلال الحلقة أيضًا عن اعماله البرامجية ومنها : "شباب الخير، سامح في

البيت"، وبالإضافة إلى ذلك حوار خاص عن مسلسل يوميات ونيس وكواليسه مع النجوم محمد صبحي وسعاد نصر.

ويذكر ان أخرأعمال الفنان سامح صفوت مسلسل "ونيس والعباد وأحوال البلاد" الجزء الثامن عام 2013، وتدور أحداثه حول (ونيس) الذي يدخل في مغامرات جديدة مع أبنائه وأحفاده وما يجري من أحداث ومتغيرات في المجتمع.