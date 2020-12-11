عبد الله حسين ينتظر عرض فيلم "الدوشك" العراقي بالسينمات

يشارك الفنان العراقي عبد الله حسين، الشهير ب" عبد الله أبو فطوم"، في الفيلم السينمائي "الدوشك" المنتظر طرحه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي في العراق، وتدور أحداثه بين أبو ظبي، دبي والقاهرة.

ويجسد عبد الله حسين خلال أحداث "الدوشك" دور أحد الأشخاص الذي يساعد رجل على التقرب من النجمة السينمائية عن طريق حيل طريفة يغلب عليها الطابع الكوميدي.

وقال عبد الله حسين في بيان له، أن حامد صالح مخرج فيلم "الدوشك" اختاره لتجسيد هذا الدور بالتحديد لأنه صانع محتوى كوميدي على مواقع التواصل الاجتماعي فشعر أنه مناسبا للدور.

وتابع "عبد الله":" التعاون مع فريق عمل الفيلم كانت تملؤه روح الفكاهة وأتمنى أن تصل تلك الطاقة الإيجابية للجمهور عند مشاهدته".

الفيلم السينمائي الكوميدي "الدوشك" للمخرج العراقي حامد صالح، وتدور أحداثه حول رجلين لكل منهما طموحات تحركها الغرائز، يتقربان لنجمة سينمائية والأول يحبها بينما يسعى الثاني إلى سرقتها.

فيلم "الدوشك" من بطولة الفنانون إيمان العميدي، إسلام غروني وضيف الشرف الفنان باسم قهار وعدد كبير من الفنانين الشباب.

يذكر أن عبد الله حسين اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق باسم "أبو فطوم" وهي شخصية وهمية صنعها من خياله ويخاطبها في فيديوهاته وارتبط بها الجمهور حتى اختاروا له هذا اللقب.

