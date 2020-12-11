شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يصور "فوبيا" فى ديكور مطعم بشبرامنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم فتحى عبد الوهاب، اليوم الجمعة، مشاهده فى مسلسله الجديد "فوبيا"، فى أول بطولة مطلقة له فى الدراما بديكور فيلا بمنطقة شبرامنت، وتتضمن المشاهد مطعما يتواجد فيه بطل العمل وطارق عبد العزيز وأحمد صفوت.

ويجسد فتحى عبد الوهاب دورا جديدا عليه لم يقدمه من قبل فى الدراما، فهو رجل غير متزن ويعانى من فوبيا ويخاف من شىء تكشفه الأحداث خلال الحلقات، ويحاول استغلال منصبه لكى يصل لتحقيق أحلامه.

مسلسل "فوبيا" بطولة فتحى عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم وطارق عبد العزيز وميريهان حسين، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

من ناحية أخرى يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال ويشارك في بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.

ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التى تقع فى هذه المنطقة، حيث الإرهابى (طارق لطفي) الذى يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبد الوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوى).