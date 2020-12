شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف عن موعد طرح فيلمها المنتظر Raya And The Last Dragon فى 2021.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركة ديزنى موعد طرح فيلمها المنتظر لعشاق الانيميشن Raya And The Last Dragon حيث نشرت صورة البوستر الرسمى له عبر حسابهم على موقع انستجرام، وكتبوا أن الفيلم سيتم طرحه فى الخامس من شهر مارس العام القادم 2021، على ألا يقتصر عرض الفيلم فى دور العرض فقط، وإنما سيتم عرضه على منصة ديزنى بالتزامن مع السينمات.

فيلم ديزنى الجديد ومن ناحية أخرى كشفت ديزنى عن تحضيرها لعدد من المفاجآت تحضر لها بالاتفاق مع شركة بيكسار واستديوهاتها، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة. البداية من مسلسل Dug Days، فى حين يحمل المسلسل الثانى اسم cars""، أما الثالث فهو مسلسل ""win or lose، على أن يبدأ عرض تلك الأعمال بداية من شهر يناير المقبل ليكون عشاق تلك الشخصيات على موعد مع رؤيتها خلال تلك المسلسلات. ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ديزنى عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ماساتشوستس، الشهر المقبل، وأشار تقرير الإنتاج الذى نشر على موقع tvseriesfinale، عن موعد تصوير العمل الذى سيبدأ في 4 يناير من العام الجديد 2021، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بلس. كما يعيد إيوان ماكجريجور تأدية دوره أوبي وان كينوبي من سلسلة الأفلام، في المسلسل الجديد Star Wars: Kenobi، وسيدور مسلسل Star Wars: Kenobi فى الفترة الفاصلة بين الأفلام السابقة وأفلام حرب النجوم الأصلية قبل أن يعثر لوك سكاي ووكر الكبير، على كينوبي فى تاتوين، ويعد Tatooine هو عالم صحراوي قاسي حيث يكدح المزارعون في حرارة شمسين بينما يحاولون حماية أنفسهم وأحبائهم من غزاة Tusken Raiders، على كوكب منعزل على حافة الفضاء المتحضر، ومكان غير محتمل للعثور على سيد جيدي مختبئًا، أو طفلًا يتيمًا يكمن على أكتافه الصغيرة مستقبل المجرة.

