مارفل تطرح البرومو الأول لفيلم Falcon And The Winter Soldier.. فيديو وصور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مارفل للمرة الأولى عن برومو فيلمها الجديد Falcon And The Winter Soldier، وهو الفيلم الذى سيتم طرحه خلال العام القادم، وتحديداً فى شهر مارس، حيث يعتبر أولى الأفلام التي يشترك فى بطولتها كل من الثنائى سيباستيان ستان وأنتوني ماكى اللذان تمكنا خلال أفلام مارفل السابقة من تحقيق نجاح كبير دفع الشركة لإنتاج فيلم لهما معاً.

The Falcon And The Winter Soldier