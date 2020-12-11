شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تطرح البرومو الأول لفيلم Falcon And The Winter Soldier.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مارفل للمرة الأولى عن برومو فيلمها الجديد Falcon And The Winter Soldier، وهو الفيلم الذى سيتم طرحه خلال العام القادم، وتحديداً فى شهر مارس، حيث يعتبر أولى الأفلام التي يشترك فى بطولتها كل من الثنائى سيباستيان ستان وأنتوني ماكى اللذان تمكنا خلال أفلام مارفل السابقة من تحقيق نجاح كبير دفع الشركة لإنتاج فيلم لهما معاً.



The Falcon And The Winter Soldier

من ناحية أخرى أعلنت شركة مارفل، عن استحواذها على حقوق شخصية Daredevil الشهيرة، التي كانت قد انهتها شبكة قنوات نتفليكس، بعد سلسلة من المواسم التي حازت على إعجاب الكثيرين طوال السنوات الماضية.

ويأتي ذلك الاستحواذ بعد مطالبات كثيرة بإعادة الشخصية من جديد للعرض، والتي امتدت لأربعة مواسم، بعد استغناء شبكة نتفليكس عنها منذ عامين بسبب اتباع أهدافها الجديدة وهي الاستغناء عن الاعمال التي لا تمتلك لها حقوق كاملة وليست مشتركة بين شركات آخري، وكان مسلسل Daredevil من أوائل تلك الاعمال التي ودعتها الشبكة لتكلفتها الباهظة ولتقاسم الشخصية بين الشركات.



فيلم مارفل الجديد

ومن المقرر أن تعمل مارفل وديزني خلال الفترة القادمة على تعيين الممثلين من جديد لاستكمال الموسم الرابع، وسرعان ما أطلق القائمين على الشركة حملة بعنوان "savedareadevil"، وكانت قد قررت شبكة نتفليكس، عدم التجديد لمسلسل الدراما Daredevil بعد عرض الموسم الثالث، بالرغم من حصوله على مؤشر تقييمات وصل إلى 98% من إجمالى المصوتين فى التصويت قبل طرح الحلقات رسمياً.

مسلسل Daredevil يدور حول الطفل مات موردوك الذى فقد بصره بسبب تسرب كيميائى فى حادث غريب، وبدلاً من تقييده، أعطاه حواسًا خارقة مكنته من رؤية العالم بطريقة فريدة وقوية.