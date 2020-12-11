شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مهرجان القاهرة x صورة واحدة.. ليلى علوى: كل مهرجان وأنتم طيبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ليلى علوى فى آخر صورة لها من فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى، حيث توسطت أغلب نجوم ونجمات المهرجان ممن التقطوا معها تلك الصورة، التى علقت عليها: "كل مهرجان وأنتم طيبين"، حيث شملت الصورة العديد من النجوم منهم يسرا، لبلبة، محمد العدل، يسرا اللوزى، النقاد طارق الشناوى، بالإضافة لغيرهم من النجوم والنجمات.

يأتى هذا بعدما حرصت الفنانة ليلى علوى - فى وقت سابق من اليوم - على تهنئة صديقة عمرها الفنانة إلهام شاهين بعد فوزها بالأمس بالجائزة، ونشرت صورتها، وعلقت عليها، "مشوار عمر.. وصداقة سنين.. ونجاح وأفراح كتير ولحظات صعبة اتشاركناها وعشناها وحسينا بيها مع بعض، لكن النهاردة بباركلها مش بس كصاحبة وصديقة عمر.. ببارك كمُحبة ومعجبة بفنها".



ليلى علوى على انستجرام

وأضافت ليلى علوى "ببارك لموهبتها وقدراتها غير المحدودة، مبروك لإلهام شاهين الفنانة الكبيرة على جائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة 42، السنة الصعبة والتحديات اللى واجهتنا كلنا النهاردة إلهام أديتها طعم تانى وسعادة تانية بجايزتها وتقدير بلدها ومهرجان بلدها لفنها العظيم".



ليلى علوى فى آخر صورة من مهرجان القاهرة

وفى نفس السياق، كانت قد هنأت الفنانة كارول سماحة إلهام شاهين عبر تويتر قائلة، "ألف مبروك يا أطيب صديقة، يا جدعة، يا أوفى الأوفياء يا حاضنة قلوب الجميع، الإنسانة المتواضعة والعظيمة بأخلاقها حبيبة الملايين الكبيرة إلهام شاهين جائزة أفضل ممثلة عن عن الفيلم الرائع حظر تجول فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، ابكيتنا وأضحكتنا بأدائك الساحر ألف مبروك"، فى حين علقت هالة صدقى على الجائزة وكتبت، "مبروك لأختى وصاحبتى ورفيقة مشوار طويل جائزة أحسن ممثلة فى مهرجان القاهرة عن فيلم حظر تجوال".