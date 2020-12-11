شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسلسلات أنيميشن مفاجأة بيكسار على منصة ديزنى قريبا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة بيكسار واستديوهاتها تعيش حالة كبيرة من النشاط الفنى بالاتفاق مع ديزنى، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.

البداية من مسلسل Dug Days، فى حين يحمل المسلسل الثانى اسم cars""، أما الثالث فهو مسلسل ""win or lose، على أن يبدأ عرض تلك الأعمال بداية من شهر يناير المقبل ليكون عشاق تلك الشخصيات على موعد مع رؤيتها خلال تلك المسلسلات.



dug days



cars

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ديزنى عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ماساتشوستس، الشهر المقبل، وأشار تقرير الإنتاج الذى نشر على موقع tvseriesfinale، عن موعد تصوير العمل الذى سيبدأ في 4 يناير من العام الجديد 2021، وإلى الآن لم يتم الإعلان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام المقبل 2021، على منصة ديزنى بلس.

كما يعيد إيوان ماكجريجور تأدية دوره أوبي وان كينوبي من سلسلة الأفلام، في المسلسل الجديد Star Wars: Kenobi، وسيدور مسلسل Star Wars: Kenobi فى الفترة الفاصلة بين الأفلام السابقة وأفلام حرب النجوم الأصلية قبل أن يعثر لوك سكاي ووكر الكبير، على كينوبي فى تاتوين، ويعد Tatooine هو عالم صحراوي قاسي حيث يكدح المزارعون في حرارة شمسين بينما يحاولون حماية أنفسهم وأحبائهم من غزاة Tusken Raiders، على كوكب منعزل على حافة الفضاء المتحضر، ومكان غير محتمل للعثور على سيد جيدي مختبئًا، أو طفلًا يتيمًا يكمن على أكتافه الصغيرة مستقبل المجرة.