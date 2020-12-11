مبقدرش أرقص في البيت.. أول تعليق من فيفي عبده على تدهور حالتها الصحية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة فيفي عبده تفاصيل حالتها الصحية بعد تداول أخبار عن تدهور حالتها، مؤكدة إنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر، ولكنها كانت تخفي حقيقة مرضها على الجمهور حتى لا تثير القلق.

وأضافت فيفي عبده خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم: "مكنتش عايزة أقول وكنت بطلع لايف بس لما اتحسنت شوية أعلنت، أنا مكنتش بقدر أتحرك، ولا في سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلي وألمها فظيع جدا، مكنتش بطيق أتكلم مع حد، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهوري، وأنا مش عيانة للدرجة دي، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".



وتابعت: "كل مرة كنت بقول للجمهور أنا طالعة أونلاين ومكنتش بطلع فالجمهور حس إني كدابة، فكان لازم أقولهم إني تعبانة فعلا، أنا مش عيانة للدرجادي هو بس رجليا بالنسبة للرقص اللي كنت بعمله في البيت أو الحاجات دي لكن أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة، هما هولوا الموضوع أوي".

وردا على سؤال نجوى إبراهيم حول تعرضها للحسد، قالت فيفي عبده: "العين مذكورة في القرآن ومش لاقيالها حل، والخرزة الزرقاء بنسى ألبسها، والبيت مليان خرز أزرق".

وعن الراقصات الأجنبيات، قالت: "دول زمبلك ملهمش في الرقص الشرقي، أنا سيبت الأفراح بقالى فترة، وبكتفى أطلع مع جمهوري من بيتي"، مردفة: "أنا مش ضد الراقصات الأجنبيات احنا اللي بنعلمهم، لكنهم مبيقدموش فن، ومش عارفة مين لورديانا دي".