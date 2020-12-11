تراند اليوم : صدمة واسعة.. وفاة الإعلامي "صلاح الدين الغماري" بسكتة قلبية

توفي الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، ليل الخميس، في مدينة الدار البيضاء عن عمر ناهز 50 عامًا.

واشتهر الراحل بتقديم نشرات الإخبار والبرامج الإخبارية في القناة التلفزيونية الثانية (دوزيم). كما عرف خلال فترة الحجر الصحي الناتج عن فيروس “كورونا” المستجد بتقديم فقرات للتوعية والإرشاد موجهة لعموم المواطنين.

وأصابت وفاة الغماري الجمهور المغربي بالصدمة، فيما نعاه العدد من نجوم الفن.

وكتبت القناة المغربة الثانية عبر حسابها في موقع "تويتر": "ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الإعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد. وداعا صلاح".

ويعمل الغماري في مجال الإعلام منذ سنوات، إلا أنه اكتسب في عام 2020 شهرة واسعة مع برنامجه الذي قدم خلاله النصائح لمواجهة فيروس كورونا والرد على أسئلة المواطنين.

وكان الغماري يعتزم تقديم برنامج تلفزيوني جديد بعنوان "صوتكم" على القناة الثانية.

وخلف رحيله صدمة قوية في نفوس زملائه وعائلته وجمهوره الكبير.



وكتب المطرب سعد لمجرد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي المذيع المتميز والمحبوب صلاح الدين الغماري إثر سكتة قلبية مفاجئ ، اللهم تغمده برحتمك واغفر له ويسر حسابه فأنت أرحم الراحمين و ليس له غيرك يا حليم بعبادك يا سميع يا عليم. لندعو له جميعا بالرحمة والمغفرة من فضلكم".

كما نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة للإعلامي الراحل، وكتبت: "دعواتكم له بالرحمة والمغفرة الله يصبر عائلته ويرحمه ويجعل مقامه الجنة انا لله وانا اليه راجعون، مستوعبتش الخبر كان صدمة ولكن الموت علينا حق وحتى اليوم لي توفي فيه كيبرهن على انه كان رجل طيب ومزيان مع الناس يوم الجمعة الله يرحمه".