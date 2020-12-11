ذاكرة الوطن يحتفل بأعياد مدينة بورسعيد الباسلة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء السبت 12 ديسمبر صالون "ذاكرة الوطن"، يحتفي الصالون هذا الشهر بانتصار بورسعيد الباسلة على العدوان الثلاثي عام 1956 والتي توافق يوم 23 ديسمبر (عيد النصر)، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

يدير الصالون الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي ويستضيف السيد آمال سيد عسران ابنة بطل

معارك العدوان الثلاثي والذي ألقي قنبلة علي الكولونيل الإنجليزى "جون ويليامز" مسئول المخابرات البريطانية ببورسعيد أثناء دخوله المدينة وسط حراسة مشددة لفرض السيطرة المعنوية على المدينة الحرة واستطاع إصابته بإصابات قاتلة، اللواء يسري عمارة البطل الذي قام باسر عساف ياجوري في حرب أكتوبر، مجموعة من شباب بورسعيد الوطني أصحاب الدور المهم في جمع بطولات المدينة وهم : محمد عامر من جامعي تاريخ بورسعيد، وممدوح رجب.

وكانت قوى العدوان إنجلترا وفرنسا والكيان الصهيوني قد قاموا بهذا العدوان الآثم رداً على قرار الرئيس جمال عبدالناصر بتأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956 واستطاع أبطال المقاومة الشعبية في بورسعيد التصدي لقوى العدوان كما استطاعت بعض عناصر الصاعقة المصرية الدخول سرا إلى بورسعيد للاشتراك مع الفدائيين في عمليات المقاومة.