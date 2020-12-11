تراند اليوم : بين يد الله .. وفاة الإعلامي صلاح الدين الغماري بسكتة قلبية مفاجئة

توفي الإعلامي المغربي صلاح الدين الغماري، فجر الجمعة، إثر تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ50 عاما.

وشكل خبر وفاة الغماري صدمة لجمهوره المغربي، ونعاه عدد من النجوم داعين له بالرحمة ولأسرته بالصبر.

كتب المطرب سعد لمجرد: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي المذيع المتميز والمحبوب صلاح الدين الغماري إثر سكتة قلبية مفاجئ ، اللهم تغمده برحتمك واغفر له ويسر حسابه فأنت أرحم الراحمين و ليس له غيرك يا حليم بعبادك يا سميع يا عليم. لندعو له جميعا بالرحمة والمغفرة من فضلكم”.

وعبر حسابها على Instagram نشرت دنيا بطمة صورة الراحل وكتبت: “دعواتكم له بالرحمة والمغفرة الله يصبر عائلته ويرحمه ويجعل مقامه الجنة انا لله وانا اليه راجعون، مستوعبتش الخبر كان صدمة ولكن الموت علينا حق وحتى اليوم لي توفي فيه كيبرهن على انه كان رجل طيب ومزيان مع الناس يوم الجمعة الله يرحمه”.

ونفس الأمر فعلته أسما لمنور ونشرت صورة الراحل وكتبت: “لا اله الا الله . انا لله وانا اليه راجعون. لا أجد الكلمات لوصف هذه الفاجعة المؤلمة ، فقدنا شخصا رافقنا في أيام الحجر الصحي بنصائحه الثمينة. أكثر إعلامي أحبه ابني واستمع لنصائحه أيام الحجر الصحي كيف سأخبر ابني آدم بوفاته، إنا لله وإنا اليه راجعون”.

وكانت القناة المغربة الثانية أعلنت وفاة الغماري وكتب عبر حسابها على Twitter: “ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الاعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد. وداعا صلاح”.

ويعمل صلاح الدين الغماري في مجال الإعلام منذ سنوات، إلا أن سنة 2020 كانت سببا في شهرته الكبيرة مع برنامجه الذي قدم خلاله النصائح لمواجهة فيروس كورونا والرد على أسلئة المواطنين.



