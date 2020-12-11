سكاي نيوز توقف مذيعتها الشهيرة كاي بيرلي عن العمل

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Getty Images بيرلي هي أحد وجوه "سكاي نيوز" منذ أكثر من 30 عاما

من المقرر أن تظل مقدمة البرامج في قناة سكاي نيوز كاي بيرلي بعيدة عن الشاشة لمدة ستة أشهر بعد اعترافها بخرق قواعد فيروس كورونا خلال ليلة عيد ميلادها الستين.

وسيغيب أيضا عن الشاشة لمدة ثلاثة أشهر، المحررة السياسية للقناة بيث ريغبي، ومراسلها في شمال إنجلترا إنزمام رشيد، اللذان كانا برفقتها.

وكتبت بيرلي على تويتر: "لقد ارتكبت خطأ كبيرا، وأنا آسفة". وكانت بيرلي من بين عشرة أشخاص ذهبوا إلى مطعم يوم السبت قبل أن تذهب إلى مطعم آخر لفترة وجيزة.

بعد ذلك انتقلت إلى مسكن خاص حيث اختلط أفراد من ثلاث أسر على الأقل، حسبما قيل لبي بي سي. وكتبت بيرلي: "لقد اتفقت اليوم مع سكاي نيوز على التراجع عن دوري الإذاعي لفترة للتفكير".

وأضافت "من الواضح لي أننا جميعا نكافح ضد فيروس كورونا وأن علينا جميعا واجب الالتزام الحازم بالقواعد". وقالت "لا يهم أنني اعتقدت أنني متوافقة مع معايير الوقاية من كوفيد 19 مؤخرا في مناسبة اجتماعية. الحقيقة هي أنني كنت مخطئة، لقد ارتكبت خطأ كبيرا، وأنا آسفة..بعض الأصدقاء والزملاء الأعزاء - بعض المهنيين الأكثر موهبة والتزاما في عملنا - جُذبوا إلى هذه الحادثة وأنا نادمة على ذلك بشدة".

ومضت تقول"كنت أحد مقدمي البرامج المؤسسين في سكاي نيوز. لا أحد أكثر فخرا مني بسمعة قناتنا، وبالمحترفين في فريقنا، وبالتأثير الذي نتركه".

وأضافت "أتطلع بشدة لأن أكون قادرة على مواصلة مسيرتي التي استمرت 32 عاما مع سكاي نيوز عندما أعود". وقالت القناة إنها أكملت "مراجعة داخلية لسلوك عدد صغير من أعضاء الفريق الذين حضروا مناسبة اجتماعية" يوم السبت.

وقالت في بيان "على مدار تلك الأمسية، خُرقت الإرشادات المرتبطة بفيروس كورونا. تتوقع سكاي نيوز أن يمتثل جميع أعضاء الفريق امتثالا كاملا للقيود المتعلقة بفيروس كورونا. وجميع المعنيين نادمون على الحادث وقد اعتذروا".

وقال البيان"بعد مراجعتنا لما حدث في الخامس من كانون الأول، اتفقنا مع بيث ريغبي (المحررة السياسية) وإنزمام رشيد (مراسل الأخبار) على أنهما لن يكونا على الهواء لمدة ثلاثة أشهر، وقد اتفقنا مع كاي بيرلي (مقدمة البرنامج الصباحي) أنها لن تكون على الهواء لمدة ستة أشهر".

سام واشنطن يعود الأسبوع المقبل

ولم تذكر القناة ما إذا كانت ستستمر في دفع رواتب الموظفين الثلاثة خلال فترة غيابهم عن الشاشة.

وأضافت سكاي نيوز أن المقدم سام واشنطن الذي كان أيضا ممنوعا عن الهواء أثناء إجراء المراجعة الداخلية، سيعود إلى العمل الأسبوع المقبل.

واعتذرت بيرلي التي انضمت إلى سكاي نيوز عام 1988 وقدمت البرنامج الصباحي منذ تشرين الأول 2019 ، يوم الاثنين قائلة إنها كانت "في مطعم متوافق مع معايير الوقاية من فيروس كورونا"، لكنها "خالفت القواعد عن غير قصد" من خلال الذهاب إلى المرحاض في المطعم الثاني.

وتخضع لندن لقيود من المستوى الثاني، ما يعني أنه لا يُسمح للناس بالاختلاط مع أي شخص من خارج أسرتهم أو المشاركة في اللقاءات المحصورة في الداخل، سواء في منزل خاص أو مكان عام.

وتتضمن بعض الأماكن مساحات خارجية للجلوس ويمكنك الاجتماع ضمن مجموعة تصل إلى ستة أشخاص في الخارج، بما في ذلك في حديقة أو في مكان عام.