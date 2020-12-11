ألبوم صور.. شاهد نجوم الفن على السجادة الحمراء بالقاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، حضور عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما.

ومن بين الحضور: يسرا، نيللي كريم، جومانا مراد، محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي، إلهام شاهين، لبلبة، غادة عادل، ميساء مغربي، تارا عماد، جميلة عوض، جيهان خليل، شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، سارة الطباخ، علي قاسم، حسن أبو الروس، هنادي مهنا وأحمد خالد صالح، مادلين طبر، ليلى وملك زاهر، رنا رئيس وغيرهم من النجوم.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، كما شهد حفل افتتاحها تكريم الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي منحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، بالإضافة إلى تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.