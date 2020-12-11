وفاة باربرا وندسور عن عمر 83 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

توفيت النجمة البريطانية باربرا وندسور عن عمر يناهز الـ 83 عامًا.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، فإن زوجها سكوت ميتشل أصدر بيانًا أعلن خلاله خبر الوفاة، جاء فيه: "ببالغ الحزن يمكنني تأكيد أن زوجتي العزيزة باربرا توفيت في الساعة 8.35 مساء الخميس 10 ديسمبر في دار رعاية بلندن".

وتابع: "وفاتها ناجمة عن معاناتها من مرض الزهايمر/ خرف الشيخوخة وتوفيت باربرا في النهاية بسلام وأمضيت الأيام السبعة الماضية بجوارها".

بابرا وندسور، ممثلة كوميدية بريطانية، اشتهرت بدور بيجي ميتشل في مسلسل "إيست إندرز"، كما شاركت في فيلم "ذا بلز أوف سانت ترينيان".