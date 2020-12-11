بسبب عارضة أزياء.. حكم بحبس الإعلامي تامر أمين عامين

متابعة بتجــــــــــرد: قضت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، مصاء أمس الخميس، بحبس الإعلامي المصري تامر أمين، سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وتعود تفاصيل القضية أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة، قام بعض لاعبي المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات تدعى ميرهان هشام عبد القادر.

وبإعلان تامر، هذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظياً، من المذيع تامر أمين في برنامج يذاع على إحدى القنوات الفضائية.

وفي أول تعليق له على هذا الحكم، أكد أمين خلال تصريحات صحافية أدلى بها أنه سيتقدم بالطعن عليه، وسيلجأ للقانون من أجل إسقاطه عنه.

ولم تكن ميرهان عبدالقادر، أول امرأة تقوم بهذا الفعل ضد تامر أمين، لكن سبقتها الفنانة المثيرة للجدل سما المصري، التي أقامت دعوى فضائية ضده العام 2016، اتهمته خلالها بالسب والقذف، والتشهير بها من خلال برنامج تلفزيوني كان يذاع له عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية.