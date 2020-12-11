مسك الختام.. تفاصيل جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

متابعة بتجـــــــــــرد: شهد حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته الثانية والأربعين، مساء أمس توزيع الجوائز الخاصة بالأفلام المشاركة بالمهرجان، وهي كالتالي:

المسابقة الدولية

– جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني من نصيب فيلم «التيه- limbo» للمخرج بن شاروك.

– تمت مناصفة جائزة أحسن ممثلة بين الفنانة إلهام شاهين، عن دورها في الفيلم المصري “حظر تجول- Curfew”، وهو من إخراج أمير رمسيس، والممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي “مؤتمر – Conference” الذي كان من إخراج إيفان آي. تفردوفسكي.

– حظي الممثل جوليان فرجوف بجائزة أفضل ممثل وذلك عن دوره في فيلم “دروس اللغة الألمانية- German Lessons” من إخراج بافل جي. فيسناكوف.

– جائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو ذهبت إلى فيلم Two Whales Meet on the Beach 50) للمخرج خورخي كوتشي.

– جائزة الهرم البرونزي للفيلم الوثائقي “عاش يا كابتن- Lift Like a Girl” من إخراج مي زايد.

– جائزة الهرم الفضي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة حصدها فيلم “مؤتمر – Conference” وهو من إخراج إيفان آي. تفردوفسكي.

-جائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم ذهبت لفيلم “التيه- limbo” للمخرج بن شاروك، وهو من بطولة الفنان أمير المصري.

مسابقة آفاق السينما العربية:

– حصد روي عريضة، مخرج فيلم Under The Concrete جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي.

– جائزة صلاح أبوسيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة: فيلم “حد الطار- The Tambour of Retribution” إخراج عبدالعزيز الشلاحي.

– جائزة أحسن فيلم غير روائي لفيلم “نحن من هناك- We Are from There” من إخراج وسام طانيوس.

– جائزة أحسن أداء تمثيلي كانت للممثل فيصل الدوخي وذلك عن دوره في فيلم “حد الطار- The Tambour of Retribution” من إخراج عبدالعزيز الشلاحي.

مسابقة أسبوع النقاد:

ومنحت جائزة شادي عبدالسلام لأحسن فيلم لجينج وانج مخرج فيلم “الأفضل لم يأت بعد- The Best Is Yet to Come”.

وفاز الفيلم الهولندي (ذهب- Gold) وهو من إخراج روجيه هيسب، بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، وذلك ضمن منافسات مسابقة أسبوع النقاد الدولي، وشهد الفيلم عرضاً أول خلال المهرجان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتدور أحداث فيلم ذهب، حول لاعب جمباز لديه مواهب كبيرة يدعى “تيمو” ولديه حلم كبير مشترك مع والده وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو؛ “الحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية”.

سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة:

منحت جائزة يوسف شاهين لفيلم “إيزابيل” للمخرجة ساره الشاذلي، حيث تقدر الجائزة بمبلغ ٥ آلاف دولار مقدمة من منصة watch it.

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت إلى فيلم “المباراة” من إخراج رومان هودل.

جائزة فيبريسي:

وحصد فيلم “التيه- limbo” من إخراج بن شاروك جائزة الاتحاد الدولي للنقاد “فيبريسي”.

الجوائز النقدية:

جائزة إيزيس كانت من نصيب فيلم “عاش يا كابتن- Lift Like a Girl” إخراج مي زايد، وقدرها 10 آلاف دولار، يقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية، لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصادياً واجتماعياً.

وجائزة يوسف شريف رزق الله (الجمهور) منحت لفيلم “عاش يا كابتن- Lift Like a Girl” للمخرجة مي زايد وقدرها 15 ألف دولار تمنح لأحد أفلام المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مناصفة بين المنتج والشركة التي ستقوم بتوزيع الفيلم في جمهورية مصر العربية.

جائزة أفضل فيلم عربي كانت مناصفة بين فيلمي “غزة مونامور” إخراج عرب ناصر، وطرزان ناصر، و”نحن من هناك” إخراج وسام طانيوس، والجائزة قدرها 10 آلاف دولار، وتمنح لمنتج أحد الأفلام المشاركة في أي من المسابقات الثلاث (الدولية- آفاق السينما العربية- أسبوع النقاد).

وجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر حصدها فيلم “على طول البحر- Along the Sea” إخراج أكيو فوجيموتو وقدرها 50 ألف جنيه تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

يُذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، انطلقت في الثاني من شهر كانون الأول (ديسمبر)، وشارك هذا العام نحو 83 فيلماً سينمائياً وقع الاختيار عليها من 43 دولة، واضطرت إدارة المهرجان لتقليص أعداد الأفلام المشاركة هذا العام، نظراً لكونها دورة استثنائية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وحرصت إدارة المهرجان، برئاسة السيناريست محمد حفظي، على توفير كافة إجراءات الوقاية للحد من انتشار الإصابات بفيروس كورونا، وتم ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.