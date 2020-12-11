إلهام شاهين “الأفضل” في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

متابعة بتجـــــــــرد: وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي السينمائي في دورته الثانية والأربعين، مساء أمس توزيع الجوائز الخاصة بالأفلام المشاركة بالمهرجان.

وفازت الفنانة المصرية القديرة إلهام شاهين، بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “حظر تجول”، وشاركتها في الجائزة الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي “مؤتمر “.

فيلم “حظر تجول” من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة كل من الفنانين إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهوراً خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم.

نفيد بالذكر أن حفل اختتام فعاليات المهرجان، شهد حضور كوكبة فنية متميزة من صناع السينما في الوطن العربي والعالم أجمع، كما تم الإعلان عن أسماء الأفلام الفائزة في المسابقات الخاصة بالمهرجان.