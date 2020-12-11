بالصور.. تامر حسني يشعل زفاف رنا سماحة وسامر أبوطالب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا المطرب المصري تامر حسني حفل زفاف المطربة ونجمة أراب آيدول رنا سماحة على الملحن سامر أبوطالب بحضور عدد كبير من النجوم.

وكان من أبرز الحضور ريم البارودي وياسر فرج والمنتج ياسر سليم ومذيعة راديو 9090 شيماء حافظ وعدد كبير من نجوم برنامجي أراب آيدول وستار أكاديمي منهم مينا عطا، ومحمد شاهين، ومحمد سراج وهايدي موسى ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.







وأشعل تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والرومانسية.

وشارك في إحياء الحفل مصطفى حجاج وأحمد جمال والراقصة الاستعراضية دينا والفنان أحمد عصام الذي قدم "fire show" ومؤثرات بصرية خطفت أنظار الجميع.





من ناحية أخرى، طرحت المطربة رنا سماحة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبدالمنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: "بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك" .





كما أطلقت رنا سماحة مؤخرًا ألبوم "7 رجالة"، الذي يضم 10 أغاني تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وهي، "خانت نفسها"، "تتر النهاية"، "100 مليون عاملة"، "7 رجالة"، "حياتي تخصني"، "اسمه إيه"، "عندي الجرأة"، "نقطة ضعف"، "قلبي معلم"، "بقيت شبهك".



