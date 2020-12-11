شكرا لقرائتكم خبر عن أجرأ تصريحات الراقصة لوسى فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الراقصة لوسى، بعيد ميلادها اليوم الجمعة، حيث إنها من مواليد 11 ديسمبر 1960، واسمها الحقيقى إنعام سعد محمد عبد الوهاب، عملت بأدوار صغيرة كممثلة ثم بدأت شهرتها في عالم التمثيل، فتركت الرقص وتفرغت لموهبتها التمثيلية، خاصة بعدما نجحت فى خطف الأنظار إليها فى الأدوار التى قدمتها.

قدمت لوسى أول أدوارها الحقيقية في مسلسل "ليالي الحلمية" الجزء الأول عام 1987 وفى عام 1997، لعبت بطولة فوازير رمضان بعنوان "أبيض وأسود"، وبعدها قدمت فوازير "إيما وسيما"، ومن أبرز أعمالها:" أرابيسك، زيزينيا، كناريا وشركاه، غدر وكبرياء، سلطان الغرام، مذاكرت سيئة السمعة، الباطنية، ولى العهد، الكيف، البيت الكبير".

لوسى

وفى تصريحات سابقة للراقصة لوسى قالت فى برنامج "شيخ الحارة"، إنها رفضت عرض عبارة عن تعليم الرقص في إسرائيل، وقالت وقتها: "رفضت عرض لتعليم الرقص والعمل كمدرسة رقص، بحوالي 2000 دولار عن كل طالبة في معهد الرقص، وألف دولار فى الساعة الواحدة إذا كان عدد الطالبات أقل من 20 طالبة ".

وتشتهر لوسى بتصريحاتها الجريئة، حيث قالت في لقاء تليفزيونى، إنها ليست خائفة من أن تموت وهى مرتدية بدلة الرقص، لأنها لا تفعل شيئا فى الخفاء، كما أن نجلها "فتحى" يفتخر بعملها، ودائمًا ما يقول لها "هزى كويس"، قبل صعودها للرقص، إن نجاح الراقصات الأجانب فى مصر بسبب اعتمادهن على التعرى.