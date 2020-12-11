شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تسعى دولى بارتون أن تكون بكامل أناقتها حتى فى البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة العالمية دولى بارتون واحدة من أيقونات الجمال فى العالم، حيث تدقق فى كل تفاصيل إطلالاتها المختلفة، فهى امرأة تحب أن تبدو فى أفضل حالاتها فى جميع الأوقات، لسبب وجيه لكنه لم يتوقعه الكثيرون.

أكدت دولى بارتون لمجلة " Marie Claire " إنها ترتدى دائما ملابس مثيرة للإعجاب لأنها لا تريد أبدا أن تفاجئ بكارثة، حيث قالت: "يجب أن أبقى دائمًا على استعداد، جاهزة للتواجد فى الشارع بأى وقت.. فيجب أن أضع مكياجى بشكل مميز وأصفف شعرى".

واستكملت النجمة ذات الـ(74 عامًا) كلامها قائلة: "مثلا إذا حدث زلزال، فأنا فى ذلك الوقت مضطرة إلى أن أركض فى الشارع ، كذلك يجب أن أكون جاهزة لسيارة الإسعاف فى جميع الأوقات، إذا مرضت أو شيء من هذا القبيل ".

وأكدت النجمة الشهيرة أنها تحرص على أرتداء الحذاء ذي الكعب العالى خلال تواجدها بالمنزل أو خلال تواجدها بالمطبخ للطهى .