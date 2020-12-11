شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تعمل على اختيار سيناريو كوميدى لرمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الفنانة ايمى سمير غانم على اختيار سيناريو مسلسل كوميدى من أجل تقديمه خلال شهر رمضان المقبل، بعدما اتفقت مع المنتج أحمد السبكى على تكرار التعاون بينهما فى الدراما بعد مسلسل "سوبر ميرو" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

وغابت إيمى سمير غانم عن الدراما فى رمضان الماضى بعد تقديمها "سوبر ميرو" الذى تم عرضه رمضان قبل الماضى، وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.



ايمى سمير غانم

مسلسل "سوبر ميرو" شارك فى بطولته حمدى المرغنى، عمر الشناوى، بيومى فؤاد، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة، ومحمد محمود، ميار الغيطى، أحمد سلطان وسلوى عثمان ومحمد محمود وأحمد محيى وإخراج وليد الحلفاوى.

وبالنسبة للسينما فتغيب ايمى سمير غانم عنها منذ 4 سنوات وتحديداً بعد تقديمها فيلم "علشان خارجين" مع زوجها حسن الرداد في عام 2016، ولكنها خلال السنوات الماضية ظهرت كضيفة شرف في فيلم "البدلة" مع تامر حسنى وأكرم حسنى وإخرج ماندو العدل عام 2018.