رامي جمال: "حغني باللهجة الخليجية واللبنانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشف المطرب رامي جمال عن خوضه تجربة جديدة وهي أن يغني باللهجة الخليجية واللبنانية. وكتب "جمال" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "من التحديات اللي قررت خوضها اني أغني باللهجة الخليجية باللهجة اللبنانية فعلا الموضوع ممتع وجمهورهم كبير ويستحق محاولة الوصول له بما يحبون وأحب أطمن جمهورنا المصري صاحب الفضل الأول بعد الله بأن الألبوم المصري جاهز". يذكر أن رامي جمال طرح ألبوم "أنا لوحدي" في 14 فبراير الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بيوم عيد الحب، وذلك عبر عدد من المنصات الإلكترونية، بالإضافة لقناة "نجوم ريكوردز" ‏الرسمية على ‎YouTube، والتي تتولى إنتاج أعمال رامي جمال.

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