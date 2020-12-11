استلام جائزة نوبل في المنزل!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 6 ثواني

تسلم الفائزون بجوائز نوبل لعام 2020 جوائزهم، الخميس، في منازلهم، وبث التلفزيون السويدي حفل تسليم الجوائز من قاعة بمجلس مدينة ستوكهولم، كانت تكتظ عادة بالحضور تكريما للفائزين.

وقال الملك كارل غوستاف، الذي كان يسلم الجوائز بنفسه عادة، في بيان من القصر الملكي “في الحقيقة، هذا حفل مختلف لتوزيع جوائز نوبل”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.

ولأن فيروس كورونا يجتاح العالم، فقد لزم جميع الفائزين بجوائز نوبل هذا العام منازلهم أيضا.

وكان مايكل هوتون الذي تقاسم جائزة نوبل في الطب مع هارفي ألتر وتشارلز رايس، لإنجازهم في علاج فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي) في حديقته بكاليفورنيا.

أما لويز جلوك، الفائزة بجائزة نوبل في الأدب، فتسلمت جائزتها في فناء منزلها في بوسطن، بينما كانت ترتدي معطفا من جلد الماعز.

ووضع بعض الفائزين كمامات لدى تسلمهم الميداليات والشهادات التقديرية إلى جانب الجائزة المالية التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين كورونا سويدية (1.18 مليون دولار أميركي) لكل فائز، والتي أوصى بمنحها ألفريد نوبل رجل الأعمال السويدي، الذي اخترع الديناميت.

ولعدم إقامة الحفل هذا العام، وُجهت الدعوة للفائزين بالجائزة لحضور حفل العام المقبل.

وقال بيريت ريس-أندرسن رئيس لجنة نوبل النرويجية “نأمل أن تتاح لنا الفرصة في العام المقبل للاحتفال…بالطريقة الصحيحة المعتادة”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.