دولة تطلب من طواقم الطائرات إرتداء حفّاضات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 3 دقائق

في اجراء صادم لمواجهة كورونا، ابلغت هيئة تنظيم الطيران في الصين طواقم الطائرات الموجودة على متن رحلات جوية متجهة إلى وجهات يحتمل فيها خطر الإصابة بالفيروس المستجد بدرجات خطيرة، عن عدد من الإجراءات الواجب اتباعها من ضمنها ارتداء حفاضات مخصصة للاستعمال مرة واحدة، وتجنب استخدام الحمام؛ لتقليل مخاطر الإصابة.

ونشرت الهيئة قائمة إجراءات مكونة من 38 صفحة مخصصة لشركات الطيران والرحلات الجوية، من أجل تفادي الإصابة بفيروس”كورونا” ومنع تفشيه، مضيفة بأن الإرشادات الخاصة تشمل الرحلات الجوية العارضة والمتجهة من والى أماكن ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس، والتي يتجاوز فيها عدد الإصابات 500 من بين كل مليون شخص.

وأوصت بارتداء الحفاضات ضمن برنامج خاص يتعلق بالحماية الشخصية بالإضافة لعدد من الإجراءات الأخرى، كالأقنعة الواقية الطبية، القفازات المطاطية الطبية ذات الطبقتين للاستعمال الواحد، الأردية للاستعمال الواحد، أغطية الأحذية للاستعمال الواحد، الملابس الواقية للاستعمال الواحد والنظارات الواقية.

كما وتم تقسيم مقصورات المسافرين إلى 4 أقسام (منطقة نظيفة ومنطقة عازلة ومنطقة جلوس للركاب ومنطقة حجر صحي)، بحسب ما نقل موقع “بلومبرغ”.

يذكر بأن قطاع الطيران في الصين قد تضرر بفعل تفشي فيروس “كورونا” بسبب خفض عدد الرحلات الجوية والإجراءات الوقائية المتبعة في الكثير من الدول.