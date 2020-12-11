شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة البريطانية باربرا وندسور عن 83 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، نقلا عن بيان أصدره زوج الممثلة البريطانية باربرا وندسور إن الممثلة التى اشتهرت بدور بيجى ميتشل فى مسلسل "إيست إندرز" توفيت عن عمر ناهز 83 عاما.

وقال سكوت ميتشيل زوج وندسور فى بيان نقلت عنه وسائل الإعلام "ببالغ الحزن يمكننى تأكيد أن زوجتى العزيزة باربرا توفيت فى الساعة 8.35 مساء الخميس 10 ديسمبر فى دار رعاية بلندن".

وتابع قائلا "وفاتها ناجمة عن معاناتها من مرض الزهايمر خرف الشيخوخة وتوفيت باربارا فى النهاية بسلام وأمضيت الأيام السبعة الماضية بجوارها".

وجرى تشخيص إصابة وندسور بالمرض فى 2014 وانتقلت للعيش فى دار للرعاية هذا العام.

وظهرت لأول مرة فى دور بيجى ميتشل فى المسلسل عام 1994 وتوقفت عن العمل فى المسلسل لدواع صحية عاما 2003 قبل أن تعود له فى 2005.

وتركت وندسور المسلسل المستمر منذ فترة طويلة فى 2009 قائلة إنها تريد أن تمضى وقتا أطول مع زوجها الذى تزوجته عام 2000.

وقبل مسلسل إيست إندرز، اشتهرت وندسور فى الغالب كممثلة كوميدية. وكان أول ظهور لها كممثلة فى فيلم "ذا بلز أوف سانت ترينيان" (أجراس سانت ترينيان) عام 1954.