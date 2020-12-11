شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد عبد الغنى مع ياسمين عبد العزيز فى "اللى ملوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم أحمد سعيد عبد الغنى، لأسرة مسلسل " اللي ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ويعد المسلسل التعاون الثانى على التوالى مع ياسمين عبد العزيز، بعدما قدما سويا مسلسل " ونحب تانى ليه" العام الماضى.

وبدأ مخرج العمل مصطفى فكرى التحضيرات الأخيرة للمسلسل، المقرر انطلاق تصويره منتصف الشهر الجارى، حيث تعاقدت الشركة المنتجة مع كل من ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، عايدة رياض، خالد الصاوى، محمود حافظ، ايمان السيد، بدرية طلبة، وعدد أخر من الفنانين.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، عماد رشاد، تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكرى، ومخرج منفذ محمد الخبيرى، وانتاج شركة سينرجى .



أخر أعمال أحمد سعيد عبد الغنى، مسلسل الوجه الأخر، بطولة ماجد المصرى، ونسرين طافش، وعدد كبير من الفنانين، تأليف فداء الشندويلى، اخراج سميح النقاش.