بعد سجوده على المسرح.. أصالة توجه رسالة لأشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة أصالة نصري رسالة للدكتور أشرف زكي بعد تكريمه بمعهد الفنون المسرحية.

نشرت أصالة صورة للدكتور أشرف زكي من التكريم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت: "معلومات وصلتني مو صحّ بسّ الصّح تكريم الأستاذ الكبير أشرف زكي في أيّ مكان هو مكسب للمكان وللنّاس .. الله يحفظك ويسعد دائماً منّ حولك بك".

وفي حفل الافتتاح، سجد الفنان أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون باكيا، بعد تكريمه على خشبة مسرح معهد الفنون المسرحية، وقال "زكي" في كلمته إن المعهد هو بيته الذي يحمل له مكانة خاصة في قلبه.