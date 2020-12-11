17 ديسمبر.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روج المطرب تامر حسني لحفله المقبل، الذي يحييه في دبي في 17 ديسمبر من الشهر الجاري، في حديقة البرج.

نشر تامر بوسترًا دعائيًا للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق "جمهوري الحبيب في دبي وكل الامارات، مستنيكم في ١٧ ديسمبر في حفل استثنائي لإفتتاح مهرجان دبي للتسوق".

من ناحية أخرى، طرح تامر حسنى 8 أغنيات من ألبوم خليك فولاذي، الذي تنتجه شركة روتانا، والمقرر طرحه كاملا قريبا، وحققت مشاهدات عالية على موقع يوتيوب منها ( مبطلناش إحساس، اخترا، فجأة افترقنا).