شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة خاصة عن عارضة الأزياء هانتر شيفر بـ مسلسل Euphoria يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة HBO حلقة خاصة بمناسبة أعياد الميلاد من Euphoria الحائز على جائزة Emmy، ليلة الأحد الماضى 6 ديسمبر الجارى، على أن يتم بث الحلقة والتي تركز على عارضة الأزياء هانتر شيفر التي تلعب دور "جولز" في العمل، في 24 يناير 2021، وشاركت الممثلة أيضًا في كتابة الحلقة وإنتاجها مع سام ليفينسون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



Euphoria

الحلقة الخاصة التي أخرجها سام ليفينسون بعنوان "F * ck Anyone Who's Not A Sea Blob" ، تتبع Jules (Hunter Schafer) خلال عطلة عيد الميلاد وهى تتأمل العام الجديد، وتعمل شيفر كمنتج تنفيذي مشارك في الحلقة الخاصة الثانية، والتي شاركت في كتابتها مع مبتكر EUPHORIA سام ليفينسون.

ويقوم كل من Zendaya و Jacob Elordi و Alexa Demie و Algee Smith و Sydney Sweeney و Maude Apatow و Barbie Ferreira و Angus Cloud و Storm Reid و Nika King و Eric Dane ببطولة مسلسل Euphoria ، في الدراما التي تتابع مجموعة من طلاب المدارس الثانوية أثناء تنقلهم حياة مليئة بالمخدرات والصدمات وقضايا أخرى.

كما يدرس القائمون على شركة الأفلام الشهيرة Warner Bros، إتاحه فيلمهم المقبل Wonder Woman 1984، على منصة HBO MAX، في يناير المقبل، وبعد ستة أسابيع فقط من طرحه بدور العرض السينمائي، من أجل إتاحة الفرصة لعدد أكبر من عشاق عالم الأبطال الخارقين من مشاهدة الفيلم.

تأتي تلك الفكرة تزامناً مع الغلق الجزئي الذي تم تنفيذه في عده دول، وهو ما سيساهم بشكل كبير في انخفاض الاقبال على شباك التذاكر، وهو ما يتيح للشركة الشهيرة عرضه على المنصة الشهيرة لجذب عدد اكبر من المشاهدين، بعد التوقفات الكثيرة التي عاشها الفيلم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".