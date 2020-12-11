شكرا لقرائتكم خبر عن النجم تامر حسنى وستار أكاديمي ومصطفي حجاج ودينا يشعلون حفل زفاف رنا سماحة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسني، حفل زفاف المطربة ونجمة ستار أكاديمي "رنا سماحة" على الملحن سامر أبو طالب وذلك بأحد الفنادق النيلية بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الأغنية والمشاهير.

كان ضمن الحضور ريم البارودي ،ياسر فرج، حمادة البيلي، وعدد كبير من نجوم برنامجي آراب أيدول وستار اكاديمي منهم مينا عطا ،محمد شاهين ، محمد سراج وهايدي موسى ومهندسة الديكور فاطمة الشاذلي.

وأشعل النجم تامر حسني الحفل بالعديد من أغانيه الشهيرة المميزة وتبادل العروسان معه الغناء والصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والرومانسية.

وشارك في احياء حفل الزفاف مصطفى حجاج واحمد جمال والراقصة الاستعراضية دينا.

من ناحية أخرى، طرحت المطربة رنا سماحة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أوبا" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم وألحان أحمد زعيم وظهرت صورة خطيبها الملحن سامر أبو طالب في بداية الكليب موجها رسالة لها قائلاً: " بقالى فترة عاوز أتكلم معاك في الموضوع بس متردد بس بصراحة بحبك" .

كما أطلقت رنا سماحة مؤخرًا ألبوم «7 رجالة»، والذي يضم 10 أغاني تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب وهي، "خانت نفسها"، "تتر النهاية"، "100 مليون عاملة"، "7 رجالة"، "حياتي تخصني"، "اسمه إيه"، "عندي الجرأة"، "نقطة ضعف"، "قلبي معلم"، "بقيت شبهك".