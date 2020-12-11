سارة سلامة تروج لـ"إسعاف يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: روجت الفنانة سارة سلامة لمسلسل "إسعاف يونس"، المقرر عرضه 16 ديسمبر على منصة "Watch it". نشرت سارة بوستر العمل، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، علقت :"إسعاف يونس، قريبًا، 16 ديسمبر". مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، ومن إخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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