محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ المطرب مينا عطا، زميلته المطربة رنا سماحة على زواجها من الملحن سامر أبو طالب. نشر مينا صورة تجمعه بالعروس، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، علق: "أحلى عروسة وعريس والله العظيم، ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض". احتفلت الفنانة رنا سماحة بليلة حنتها الاثنين الماضي، مع خطيبها الملحن سامر أبو طالب. ونشرت رنا عدة مقاطع فيديو من الحفل، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". حضر الحفل عدد من الأصدقاء، منهم صديقتيها الفنانتين ياسمين نيازي وشاهيناز. وظهرت رنا سماحة بعدة إطلالات مختلفة في حنتها. رنا سماحة قد احتفلت بخطبتها على سامر أبو طالب مطلع أكتوبر الماضي 2020

كانت هذه تفاصيل خبر مينا عطا يهنئ رنا سماحة على زواجها (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.